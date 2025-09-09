Jovens ficam feridos após colisão entre moto e carro em Campo Mourão

Um acidente de trânsito foi registrado na manhã desta terça-feira (9) no cruzamento da avenida Jorge Walter com a rua Interventor Manoel Ribas, em Campo Mourão.

De acordo com informações, uma Fiat Strada seguia pela avenida Jorge Walter, sentido ao Lar Paraná, quando o motorista tentou acessar a Interventor Manoel Ribas. No momento da manobra, o veículo acabou sendo atingido por uma motocicleta Honda CG 160 que vinha logo atrás.

O motociclista, de 21 anos, tentou realizar a ultrapassagem e não percebeu a conversão do carro, colidindo contra a lateral do veículo. Com o impacto, tanto ele quanto a passageira, de 20 anos, sofreram escoriações e contusões, sendo socorridos por equipes do Corpo de Bombeiros.

A motocicleta ficou caída na via, enquanto o condutor da Fiat Strada não sofreu ferimentos. A Polícia Militar esteve no local e orientou os envolvidos quanto às medidas cabíveis.