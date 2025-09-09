Acicam ultrapassa os 1.300 associados

A Associação Comercial e Industrial de Campo Mourão (Acicam), que em 27 de junho último completou 72 anos de fundação, ultrapassou recentemente a marca de 1.300 associados. Entre as empresas ligadas a entidade precursora do associativismo empresarial no Município e na região predominam os estabelecimentos voltados ao comércio de bens, seguido dos empreendimentos que atuam na área de serviços e das indústrias.

A Acicam destaca-se pelo vasto portfólio de serviços e benefícios que oferece aos seus associados. Desde plano médico-hospitalar (através de parceria com a Unimed), parcerias com instituições financeiras que asseguram taxas diferenciadas em operações de crédito, serviços de proteção ao Crédito (SPC), combate a inadimplência (Protesta Fácil), certificação digital, descontos para cursos superiores em instituição de ensino, emissão de nota fiscal eletrônica e atendimento da demanda de estagiários por parte dos associados (Proe).

A entidade desenvolve ainda inúmeras atividades voltadas a oferecer aos associados novos conhecimentos para contribuir na condução dos seus negócios, com a realização de cursos, palestras, talk shows e outros eventos abordando temas atuais e de relevância para o setor produtivo. Recentemente, a entidade realizou o Acicam Conecta, um dos maiores eventos na sua história, com a participação de cinco palestrantes de renome nacional.

A realização de promoções voltadas ao fomento das vendas do comércio é outro ponto de destaque na atuação da Acicam, com o sorteio de prêmios para os consumidores em datas especiais: Dia dos Pais, Dia dos Namorados, Dia dos Pais e no Natal. As campanhas nessas datas já são tradicionais e atraem, cada vez mais, consumidores também da região, contribuindo para o fortalecimento da economia local e a geração de empregos.

A Acicam está atualmente entre as maiores entidades do gênero em cidades do mesmo porte no Paraná Na estrutura da entidade também merece destaque a atuação da Acicam Jovem e da Acicam Mulher, com o constante desenvolvimento de atividades. São “braços” da entidade voltados a públicos específicos e que têm uma crescente participação na economia de Campo Mourão.

PARTICIPAÇÃO

Mas a atuação da Acicam não se resume às atividades direcionadas ao meio empresarial. A entidade tem também participação marcante nas questões que envolvem a comunidade, constituindo-se em fórum de discussão de assuntos de relevância para o Município. Também se faz presente em promoções e campanhas de iniciativa do governo municipal ou mesmo da sociedade, a exemplo da Festa do Carneiro no Buraco e na realização do Festival Gastronômico Campo Mourão no Prato.

Entre as ações relacionadas à responsabilidade social, desponta a participação da Acicam na Casa das Fraldas São José/Fundação Kaiser, onde participa como uma das entidades mantenedoras.