Jovem perde controle de moto, cai e fica ferida

Uma jovem de 19 anos ficou ferida após perder o controle da Honda Biz que pilotava ao passar por um quebra-molas na Perimetral Tancredo Neves, em Campo Mourão.

O acidente ocorreu no final da noite dessa terça-feira, no cruzamento com a rua São José. Segundo as informações, a jovem desequilibrou-se com passar pelo redutor de velocidade e acabou caindo.

O Corpo de Bombeiros prestou atendimento à vítima, que teve algumas escoriações pelo corpo e foi encaminhada ao hospital Pronto Socorro para atendimento médico.