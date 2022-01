Motociclista fica gravemente ferido ao bater em caçamba

Mais um grave acidente envolvendo motociclista foi registrado na noite desta terça-feira, em Campo Mourão. O condutor da moto transitava pela rua Dr. Carlos Boenig, no jardim Albuquerque, sentido ao centro da cidade, quando bateu violentamente contra uma caçamba de entulhos que estava na rua.

O impacto foi tão violento que acabou empurrando a caçamba para o meio da rua. Segundo as informações, a caçamba não estava sinalizada. A equipe do Siate prestou atendimento ao condutor da moto, que foi encaminhado ao hospital Pronto Socorro, com ferimentos graves.

No período da manhã um outro motociclista teve a perna esquerda esmagada ao bater em um veículo VW/Gol, no cruzamento da avenida Goioerê com a rua Laurindo Borges.

Ele trafegava pela rua e não parou no cruzamento, provocando a grave colisão. Equipes do Siate e Samu prestaram atendimento e informaram que o rapaz corria o risco de ter a perna amputada.