Jovem não percebe quebra-molas e cai de bicicleta na rua São Paulo

As últimas horas foram marcadas por acidentes em redutores de velocidade no trânsito de Campo Mourão. Após uma jovem cair de moto em um quebra-molas na rua Eulália Carneiro de Campos, no inicio da noite foi a vez de uma ciclista também sofrer um acidente por não perceber a lombada em sua frente.

O segundo acidente do dia com a ciclista ocorreu na rua São Paulo, quase esquina com a avenida Afonso Botelho. O local não possui boa iluminação o que pode ter atrapalhado a visibilidade da vítima.

Inclusive, enquanto as equipes de socorro atendiam a vítima, moradores vizinhos compareceram ao local para fazer reclamação às equipes de imprensa que registravam a ocorrência.

Eles disseram que a rua tem pouca iluminação o que acaba ocasionando acidentes, ressaltando que motociclistas já caíram no mesmo quebra-molas.

Além disso, disseram que casais aproveitam-se do “escurinho” para fazer sexo dentro de carros, causando constrangimento aos moradores. A jovem que sofreu a queda com a bicicleta foi atendida pelo Samu e encaminhada para atendimento na UPA.