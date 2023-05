Condutora de moto bate em caminhão e fica ferida

Uma motociclista, cuja idade não foi divulgada, acabou se envolvendo em um acidente com um caminhão no perímetro urbano de Campo Mourão. A jovem pilotava uma Honda Biz pela rua Engenheiro Mercer, sentido ao centro da cidade, logo atrás de um caminhão.

A colisão ocorreu no início da noite desta segunda-feira, 8, no momento em que o motorista foi sair da Engenheiro Mercer, para acessar a rua Perobal. A motociclista não percebeu a manobra e acabou batendo na lateral do caminhão.

Na queda ela sofreu algumas escoriações pelo corpo, mas sem gravidade. O Samu foi acionado e a encaminhou para a UPA para avaliação médica.