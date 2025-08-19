Jovem motociclista fica ferida após colisão com veículo conduzido por idosa no centro de CM

Um acidente registrado no final da tarde desta terça-feira (19), na área central de Campo Mourão, deixou uma jovem motociclista ferida. A ocorrência foi na avenida Goioerê, cruzamento com a rua Devete de Paula Xavier.

Segundo informações, a vítima seguia pela avenida Goioerê, sentido Lar Paraná, em uma motocicleta Honda 160, quando foi surpreendida por um veículo VW/Voyage, conduzido por uma idosa de aproximadamente 65 anos, que avançou a via preferencial. A colisão provocou a queda da motociclista, que teve a perna esquerda presa entre o rodado e o amortecedor da moto.

Equipes do Corpo de Bombeiros foram acionadas e tiveram bastante trabalho para retirar a perna da jovem. Para o resgate, até mesmo o caminhão desencarcerador precisou ser mobilizado. Mecânicos de motocicletas que passavam pelo local também auxiliaram no atendimento.

Após alguns minutos, os socorristas conseguiram retirar a vítima, que apresentava suspeita de fratura na perna. Ela foi imobilizada e encaminhada ao hospital pronto-socorro para receber atendimento médico.

A condutora do Voyage, abalada com o acidente, também precisou ser atendida por uma equipe do SAMU. A Polícia Militar esteve no local e registrou a ocorrência.