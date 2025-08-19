Campo Mourão intensifica atividades de conscientização no Agosto Lilás

O Centro de Referência de Atendimento à Mulher (CRAM) de Campo Mourão está promovendo uma série de atividades dentro da campanha Agosto Lilás, movimento nacional que reforça a importância da prevenção e do enfrentamento à violência contra a mulher.

As ações buscam levar informação, orientação e conscientização para a comunidade, fortalecendo a rede de proteção e evidenciando o papel dos serviços socioassistenciais no enfrentamento dessa realidade. As rodas de conversa e palestras acontecem nos Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV), nos Serviços de Proteção e Atendimento Integral à Família (PAIF) dos Centros de Referência de Assistência Social (CRAS) do município e em colégios da Rede Estadual de Ensino.

O CRAM é um serviço especializado que oferece atendimento psicológico, social e orientação jurídica às mulheres em situação de violência doméstica e familiar. O espaço atua de forma acolhedora e sigilosa, garantindo escuta qualificada e orientação sobre os direitos da mulher, além de encaminhamentos para a rede de proteção. Também realiza ações educativas, palestras e campanhas que ampliam o diálogo social sobre igualdade de gênero e respeito.

A diretora da Mulher e Proteção Social Básica, Josy Viúdes, destacou a relevância da campanha: “O Agosto Lilás é um momento de mobilização e conscientização. Queremos mostrar para a sociedade que existem serviços de apoio e que nenhuma mulher está sozinha. Nosso objetivo é fortalecer a rede de proteção, orientar sobre os direitos e incentivar as denúncias, porque combater a violência é uma responsabilidade de todos”. A campanha também reforça os canais de denúncia, como o Ligue 180 e o 190 da Polícia Militar, que funcionam 24 horas.

Calendário das atividades:

20/08/2025 – 8h40 | SCFV Idosos (CEJU) | Rua Robson Daciuk Paitach, 179, Jd. Aeroporto;

20/08/2025 | Colégio Estadual Novo Horizonte;

21/08/2025 – 19h | SCFV Tropical | Rua das Flores nº 29, Jd. Tropical;

25/08/2025 | Colégio Estadual Unidade Polo;

26/08/2025 | Colégio Estadual Dom Bosco;

26/08/2025 – 9h | PAIF CRAS Central | Rua Engenheiro Mercer,1022, Jd. Primavera;

27/08/2025 – 9h | PAIF CRAS Asa Leste | Rua Alberto Spilka, 104, Jd. Corinthians;

27/08/2025 | Colégio Estadual de Campo Mourão;

28/08/2025 – 14h | PAIF Lar Paraná | Rua Nelson Bittencourt do Prado, 1180. Jd. Pio XII;

29/08/2025 | Colégio Estadual Antônio Teodoro;

02/09/2025 | Colégio Estadual Vinicius de Moraes;

02/09/2025 | Colégio Estadual Ivone Castanharo;

09/09/2025 – 19h | SCFV Esperança | Rua Carlos Massaretto s/nº, Jd Santa Cruz.