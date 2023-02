Jovem morre em trágico acidente próximo a Moreira Sales

O jovem Marcio Airon da Silva, 22 anos, morador de Boa Esperança, morreu vítima de um trágico acidente ocorrido por volta das 22h desse domingo, 12, na rodovia PR-468, entre a cidade de Moreira Sales e o distrito de Paraná do Oeste.

Marcinho, como era mais conhecido em Boa Esperança, estava de carona em um veículo Celta, quando o motorista de 19 anos perdeu o controle da direção, saiu da pista e caiu em uma ribanceira.

Ele foi ejetado do carro e morreu no local. O condutor do veículo foi socorrido com ferimentos graves e encaminhado a um hospital de Goioerê. O corpo da vítima foi recolhido pela equipe do IML de Umuarama, após a realização da perícia.