Em reformas, Teatro municipal completa 28 anos da inauguração

Em 13 de fevereiro de 1995 Campo Mourão ganhava o Teatro Municipal. A solenidade contou com a presença do presidente da República, Fernando Henrique Cardoso e do governador Jaime Lerner. As obras foram iniciadas em 1992 e concluídas em 1995.

Após quase três décadas de sua inauguração, o prédio passa por reformas para correção de problemas na fachada, readequação e reabertura da sala de exposições, valorizando ainda mais a casa dos espetáculos da cidade. A fachada já passou por quatro intervenções, com finalidades corretivas do mesmo problema, que é a queda das pastilhas ou ladrilhos.

O ator e político Stephan Nercessian lembrou, em um vídeo, sobre sua participação na inauguração. “Foi uma festa muito legal com a presença do presidente da República. Eu já tinha apresentado uma peça com a Maria Zilda antes da inauguração e recebi o convite do então prefeito Rubens Bueno para a inauguração. Cada espaço cultural desse país alimenta uma fonte de vida”, disse o ator na homenagem ao aniversário do Teatro.

O projeto de reforma foi desenvolvimento pela equipe da Secretaria Municipal de Planejamento. “O prefeito Tauillo solicitou uma solução permanente que não descaracterize a obra nem interfira no andamento das atividades do Teatro, tendo em vista que a cultura ficou paralisada durante dois anos por conta da pandemia”, observa o diretor presidente da Fundação Cultural, Roberto Cardoso.