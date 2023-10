Jovem morre em colisão entre moto e caminhonete na PR-472

Um acidente envolvendo uma motocicleta e uma caminhonete matou um jovem de 24 anos na rodovia PR-472, entre Goioerê e Juranda. O acidente ocorreu na Baixada do Distrito de Primavera, no município de Juranda, no final da tarde desta quinta-feira, 12.

A batida foi frontal e o rapaz morreu instantaneamente. A identificação oficial da vítima não foi divulgada pela polícia. Ele seria residente no distrito de Primavera e trabalhava em Juranda. A camioneta tem placas de Tuneiras do Oeste.

As circunstâncias em que o acidente aconteceu serão levantadas pela equipe da Polícia Rodoviária Estadual. O corpo do jovem foi recolhido pela equipe do Instituto Médico Legal de Campo Mourão.

Informações: Goionews