Campanha de Natal da Acicam vai distribuir R$ 160 mil em prêmios

Os consumidores que fizerem compras nas empresas participantes da campanha promocional “Campo Mourão – Cidade Natal/2023” vão concorrer a um carro zero quilômetro, três mobílias residenciais (caminhão de prêmios), Iphone, playstation 5 e a 45 vale compras. No total, a premiação soma cerca de R$ 160 mil.

A tradicional campanha é promovida pela Associação Comercial e Industrial (Acicam) e as empresas e instituições patrocinadoras serão anunciadas nos próximos dias. Trata-se da maior e mais tradicional campanha promocional realizada anualmente pela Acicam, que em julho último completou 70 anos de fundação.

Os consumidores, ao realizar suas compras no comércio local, já se acostumaram a pedir cupons para participar da campanha e as empresas participantes são identificadas com cartazes da promoção. Empresas de todos os portes, que atuam nos mais diferentes ramos de atividades, instaladas no centro e em bairros da cidade, participam todos os anos da promoção.

Para concorrer aos prêmios, os consumidores devem preencher corretamente os cupons e o sorteio está marcado para o dia 12 de janeiro do próximo ano. A campanha contempla ainda os consumidores com passeios de trenzinho no período natalino, sorvetes e a oportunidade de desfrutar de brinquedos instalados na Vila Acicam, na praça São José.

TRÊS AMORES

Na campanha “Três Amores”, recentemente concluída pela Acicam, os consumidores foram contemplados com cerca de R$ 50 mil em prêmios. Em torno de 180 empresas participaram da promoção e a estimativa é de que a promoção fomentou vendas no montante de R$ 40 milhões.

A campanha foi realizada pelo terceiro ano consecutivo e contribuiu para o fomento das vendas em três datas especiais: Dia das Mães, Dia dos Namorados e Dia dos Pais.