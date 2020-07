Jovem morre em acidente na PR 158 e quatro ficam feridos

Um jovem de 18 anos morreu em um trágico acidente ocorrido por volta das 05h25 deste domingo, na rodovia PR 158, entre Campo Mourão e Peabiru. O acidente envolveu um GM Astra, com placas Mercosull (município de Engenheiro Beltrão).

O motorista, também de 18, um outro jovem da mesma idade e mais dois adolescentes, de 14 e 17 anos, foram socorridos com vários ferimentos. Maylon Henrique da Silva de Oliveira, era passageiro do automóvel e morreu no local.

De acordo com as informações, o motorista seguia sentido Campo Mourão a Engenheiro Beltrão e perdeu o controle próximo ao acesso à pista dupla da rodovia. Descontrolado, o carro saiu da pista, bateu em uma placa, guard rail e capotou em meio a várias árvores.

Equipes da Viapar, Samu e Corpo de Bombeiros fizeram o resgate das vítimas, que foram encaminhadas a hospitais de Campo Mourão. Apesar da gravidade do acidente, os quatro sobreviventes saíram sozinhos do automóvel.

“Naquele trecho a pista se torna simples e pelo jeito o veículo entrou em velocidade acima do permitido e o motorista perdeu o controle. Passou sobre o guard rail e capotou, descendo cerca de dois metros fora da rodovia. Infelizmente um deles teve ferimentos graves na cabeça e não sobreviveu”, disse o sargento De Souza, do Corpo de Bombeiros.

O adolescente de 14 anos sofreu ferimentos graves, enquanto os outros ocupantes do veículo tiveram lesões generalizadas, mas passam bem. O automóvel ficou completamente destruído.