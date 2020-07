Doação da ASR à Casa das Fraldas

A Fundação Casa das Fraldas São José, de Campo Mourão, recebeu doação no valor de R$ 2 mil da Associação de Senhoras de Rotarianos (ASR) na tarde desta sexta-feira (3/7). Mesmo com as restrições decorrentes da pandemia de Covid-19, a produção de fraldas na entidade prossegue, com o cumprimento de todos os cuidados recomendados pelos órgãos de saúde.

Os recursos repassados pela ASR, que são resultado de promoções realizadas pela entidade na gestão da ex-presidente Mara Hinokuma, serão destinados à manutenção da Casa das Fraldas e a compra das matérias primas utilizadas na confecção do produto. Toda a produção da Casa das Fraldas é distribuída gratuitamente a entidades não governamentais locais que fazem a utilização do produto em larga escala (a exemplo do Lar dos Velhinhos Frederico Ozanam) e também a centenas de pessoas cadastradas, que não dispõe de condições financeiras para fazer a compra de fraldas.

A entrega da doação foi feita por Mara Hinokuma ao tesoureiro da Fundação Casa das Fraldas e presidente da Associação Comercial e Industrial (Acicam), Ben-Hur Berbet. O presidente da Casa das Fraldas, advogado Roberto Leitner, não pode comparecer ao ato em razão de compromissos profissionais. A atual presidente da ASR, Sandra Carreira, além de integrantes da entidade, também participaram do evento.