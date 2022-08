Jovem morre cinco dias após sofrer queda de bicicleta

Morreu nesta terça-feira, 9, o estudante Gabriel Ortiz Zendrini, 17 anos, morador de Apucarana, região norte do Paraná, cinco dias após sofrer uma queda de bicicleta enquanto seguia para o colégio onde estudava.

No dia do acidente, ele foi atendido por uma equipe do Samu que o encaminhou para o hospital Providência de Apucarana. Ele sofreu uma fratura em um dos braços que foi engessado. Após alguns exames recebeu alta e foi para casa.

No entanto, no começo da tarde desta terça (9), Gabriel foi encaminhado novamente ao hospital em estado gravíssimo e acabou falecendo após sofrer uma parada cardiorrespiratória.

Conforme informações de amigos, os pais de Gabriel estavam viajando para fora do país e retornaram para a cidade. O jovem recebeu auxílio nos últimos dias do tio e da irmã mais velha.

A morte foi confirmada pela equipe do Colégio Platão, local onde ele estudava. Familiares e amigos lamentam a morte de Gabriel.

Com informações: TN Online