Menino de oito anos mata cunhado com tiro acidental

Uma tragédia foi registrada no final da tarde dessa segunda-feira, 8, na cidade de Jacareí (SP). Um menino de apenas oito anos acabou matando o cunhado com um tiro acidental.

Wanderson dos Santos, 27 anos, tinha licença de colecionador e foi baleado com a própria arma dentro de seu carro quando buscava o cunhado e o filho, de cinco anos, na escola. O garoto pegou a arma que estava no banco de trás do veículo e acabou fazendo o disparo acidental.

A polícia informou que a arma estava carregada com 17 munições e havia sido deixada no banco traseiro, quando as crianças começaram a brincar e aconteceu o disparo acidental, que atingiu a vítima na cabeça.

A esposa conta que os filhos sabiam que o pai tinha a arma, mas ficava em lugares sem acesso. “Ele nunca deixou perto dos meus filhos. As crianças sabiam que a gente tinha, mas ficava escondido”, contou a mulher ao G1.

O caso foi registrado como omissão de cautela e morte acidental. A Polícia Civil apura o caso. Wanderson era corretor de imóveis e deixa dois filhos, um de cinco e outro de dois anos.

Com informações: G1