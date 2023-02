Jovem morre ao bater moto em carreta estacionada no jardim Aeroporto

O jovem Renan de Oliveira Santana, 20 anos, morreu vítima de um trágico acidente de trânsito na manhã deste sábado, em Campo Mourão. Ele trafegava de moto pela rua Bronislau Wronski, no bairro Jardim Aeroporto, quando acabou batendo na traseira de uma carreta estacionada na rua.

Com a violência do impacto, o jovem foi lançado no asfalto ficando inconsciente. Socorristas do Corpo de Bombeiros e a equipe médica do SAMU foram acionadas e fizeram todos os esforços para que Santana sobrevivesse, mas ele morreu enquanto era atendido na ambulância dos bombeiros.

Devido a um desentendimento entre pessoas que estiveram no local, o corpo do rapaz foi encaminhado ao hospital Pronto Socorro para depois ser recolhido pelo IML fez.