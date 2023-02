Idoso perde R$ 183 mil no golpe do bilhete premiado

O Procon/CM atendeu consumidor de 83 anos abordado saindo da academia por um indivíduo com alegação que precisava ajudar uma mulher que estaria no carro com um bilhete premiado e não poderia ir sacar o prêmio. Neste meio tempo a vítima acabou consumindo água e bala, oferecidos pelo golpista.

O idoso foi convencido a comprar o bilhete de loteria no suposto valor de R$ 3,8 milhões em troca de R$ 180 mil. A vítima foi levada ao banco pelos próprios criminosos para realizar a transferência. Ele entrou no banco antes da agência abrir e foi atendido pela funcionária que efetivou a transferência de sua conta poupança para uma conta digital.

Ele relatou ao Procon que após a operação bancária, os criminosos rodaram com ele pela cidade por cerca de duas horas e o deixaram em sua residência. Só então percebeu ter caído em um golpe.

A vítima disse ainda que, logo após o golpe, solicitou auxílio do banco para desfazer a transferência e fornecer a gravação de câmeras, entretanto, a instituição financeira não cooperou com as investigações e nem retornou o dinheiro a conta.

O diretor do Procon, Sidnei Jardim, afirma que o banco deve fornecer segurança e informação aos consumidores, principalmente aos idosos que vão desacompanhados realizar altas transferências. “O Procon está agindo para que ele possa recuperar o valor e que outros idosos não passem pela mesma situação”, ressalta o diretor.

Nesse caso, em especifico, o Procon aponta seis possíveis falhas do banco:

1 – atendeu o consumidor idoso antes da abertura da agência;

2 – autorizou, sem questionamentos, uma transferência de R$ 180 mil para uma conta digital;

3 – falta de tratamento diferenciado para uma pessoa idosa;

4 – falta de segurança para evitar golpes;

5 – facilidade de transferência de alto valor em dinheiro de conta poupança;

6 – não apresentar solução nem assistência para resolução após constatado o golpe.