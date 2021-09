Dois jovens ficam feridos em acidente e só são encontrados oito horas depois

Dois jovens de 21 anos passaram cerca de oito horas presos às ferragens do veículo em que viajavam pela rodovia PR 158, entre Campo Mourão e Peabiru após o veículo sair da pista e cair em um barranco.

A cair no barranco, o veículo Ford Escort ficou oculto no mato e não podia ser visualizado por quem passava pela pista, por ser noite.

O acidente ocorreu por volta das 23h de ontem, e somente às 7h deste sábado é que um ciclista que passava pela rodovia percebeu e acionou o resgate.

Equipes da Viapar e o aeromédico do Samu iniciaram o atendimento, mas pela dificuldade de acesso, e como as vítimas estavam presas às ferragens, foi necessário o apoio do Corpo de Bombeiros.

Os dois rapazes sofreram graves fraturas, mas estavam conscientes. Eles contaram que seguiam sentido Campo Mourão a Peabiru, quando no final da pista dupla, o motorista perdeu o controle, saiu da pista, bateu em uma árvore e capotou, caindo em um barranco.

Os dois foram atendidos e encaminhados a um hospital de Campo Mourão.