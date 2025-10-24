Jovem fica ferido após colisão com veículo que avançou preferencial

Um jovem de 18 anos ficou ferido após um acidente registrado na noite dessa quinta-feira (23), no cruzamento da avenida Irmãos Pereira com a rua Marfim, em Campo Mourão.

De acordo com as informações apuradas, o jovem conduzia uma motocicleta Honda Biz pela Irmãos Pereira, sentido Asa Leste, quando foi surpreendido por um automóvel HB20 Sedan que subia a rua Marfim em direção à avenida Capitão Índio Bandeira e acabou avançando a preferencial.

O motociclista ainda tentou desviar, mas acabou atingindo a parte traseira do carro, sofrendo a queda em seguida. Com o impacto, o jovem sofreu várias escoriações e contusões pelo corpo.

Equipes do Corpo de Bombeiros e do SAMU foram acionadas e prestaram atendimento à vítima, que foi encaminhada à UPA de Campo Mourão para avaliação médica. A Polícia Militar também esteve no local e registrou a ocorrência.