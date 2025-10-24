CM/Futsal vence o Foz Cataratas e larga na frente no primeiro jogo das quartas de final da Série Ouro

Novamente com bom público, a Arena UTFPR (Belin Carolo), foi palco de mais uma vitória do Campo Mourão Futsal na temporada, na noite desta quinta-feira (23). O Carneirão venceu o Foz Cataratas no primeiro de dois confrontos das quartas de final do Paranaense Série Ouro, e deu um grande passo rumo à semifinal da competição estadual.

No primeiro tempo ninguém tirou o zero do placar. Mas, na etapa final, o pivô Renan foi logo abrindo o marcador em jogada individual. O Foz acabou empatando quando o jogo caminhava para o fim, e a menos de dois minutos do encerramento Danilo Baron marcou para o Campo Mourão, fechando o placar em 2 a 1 e garantindo a vantagem do empate no duelo da volta, marcado para a próxima terça-feira, 28, em Foz do Iguaçu.

Quem passar encara o Umuarama ou Esporte Futuro, de Toledo, na semifinal.