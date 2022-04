Jovem fica ferida ao ter moto atingida por carro

A condutora de uma motocicleta Dafra/Kansas, 150 cilindradas ficou ferida na tarde desta terça-feira, 19, após colisão com um veículo Fiat Palio, no centro de Campo Mourão.

O acidente ocorreu na avenida Capitão Indio Bandeira, esquina com a rua Panambi. A jovem trafegava pele avenida, sentido Centro/Asa Leste, quando a motorista de um Fiat Palio, que dirigia pela rua Panambi não parou no cruzamento.

Ao invadir a preferencial acabou batendo na motocicleta, derrubando a condutora. A vítima teve ferimentos leves e foi rapidamente atendida por uma equipe do Corpo de Bombeiros que passava pelas proximidades. A jovem foi atendida no hospital Pronto Socorro, enquanto a condutora do Palio não se feriu.