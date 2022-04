Comércio abre nesta quinta-feira, dia 21, conforme aditivo a CCT

Um termo aditivo a Convenção Coletiva de Trabalho (CCT), firmado entre entidades empresariais e o sindicato laboral, viabilizou a abertura do comércio de Campo Mourão nesta quinta-feira (dia 21), feriado de Tiradentes. Pelo acordo firmado, o comércio poderá funcionar até às 17 horas.

A orientação às empresas interessadas em abrir nesta quinta-feira é no sentido de que entrem em contato com Associação Comercial e Industrial, o Sindicato Empresarial do Comércio Varejista ou seu escritório de contabilidade para receber esclarecimentos sobre as condições para funcionamento.

O acordo foi firmado entre o Sindicam, o Sindicato dos Empregados no Comércio (Sindecam) e Acicam.

DIA DAS MÃES

No dia 6 de maio (sexta-feira que antecede o Dia das Mães), o comércio de Campo Mourão está liberado para funcionar até às 22 horas.