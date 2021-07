Jovem fica ferida ao bater veículo na traseira de outro carro

Uma jovem de 20 anos ficou ferida após bater o veículo GM/Celta, placas de Peabiru, que dirigia, na traseira de um GM/Corsa, placas de Campo Mourão. Ela foi atendida pelo Siate e encaminhada ao hospital Pronto Socorro.

O acidente ocorreu por volta das 18h15 desta segunda-feira (19). Segundo as informações, os dois veículos transitavam pela avenida Prefeito Pedro Viriato, sentido Jardim América/Tropical, quando o veículo Corsa, dirigido por um homem de 38 anos, teria reduzido a velocidade.

A motorista do Celta, que seguia logo atrás, acabou batendo na traseira do veículo. O carro conduzido pela jovem teve danos de grande monta e ela foi socorrida com alguns ferimentos pelos Bombeiros. O homem que dirigia o Corsa não se feriu.