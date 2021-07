Ações ao longo de um mês para marcar o Dia do Comerciante

O Sistema Fecomércio-Paraná, Sesc e Senac preparou uma vasta programação de ações, que serão desenvolvidas ao longo de um mês, para marcar o transcurso do Dia do Comerciante, comemorado no último dia 16 de julho. Instituído em outubro de 1953, o Dia do Comerciante lembra a data de nascimento do patrono do comércio brasileiro, o economista e político José Maria da Silva Lisboa – Visconde de Cairú.

Em ofício encaminhado ao presidente do Sindicato Empresarial do Comércio Varejista de Campo Mourão e Região (Sindicam), Nelson José Bizoto, o presidente da Fecomércio e vice governador do Estado, Darci Piana, ressalta que as ações programadas visam estreitar o relacionamento com os empresários do setor. Ressalta ainda que as ações objetivam reconhecer a inegável importância desses empresários “dentro do processo de desenvolvimento econômico de nosso estado e da nação como um todo”, conclui o líder empresarial paranaense.

Em todo o Paraná, os gestores de unidades do Sesc e do Senac, conselheiros, presidentes de sindicatos empresariais e de Câmaras da Mulher Empreendedora e Gestoras de Negócios estão visitando empresários para convidá-los a conhecerem as atividades desenvolvidas por essa unidades ligadas ao Sistema Fecomércio. Uma live marcará o encerramento da programação, que vai se estender até o dia 16 de agosto.