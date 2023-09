Jovem é morto com mais de 20 tiros e padrasto é ferido na perna em CM

O jovem Rafael Oliveira Santos, 21 anos, foi assassinado com cerca de 26 tiros no final da manhã deste domingo, 3, no conjunto Mendes, em Campo Mourão. O padrasto da vítima de 49 anos também acabou ferido com um tiro na perna, mas passa bem. Foi o 22º assassinato do ano em Campo Mourão.

O crime ocorreu na rua União Comunitária. Segundo as primeiras informações apuradas pela polícia, os tiros partiram de uma pessoa que chegou de carro ao local onde a vítima estava. Pelo menos 30 tiros foram disparados em direção ao jovem que morreu no local.

O padrasto dele também foi ferido em uma das pernas. O homem foi socorrido pelo Siate e encaminhado ao hospital Pronto Socorro. No local a Polícia Militar encontrou diversas cápsulas, aparentemente de pistola 9mm. O carro que seria da vítima também foi perfurado por vários tiros, porém, não se sabe ainda se o rapaz estava no interior do veículo no momento do atentado.

O corpo do rapaz foi levado para o IML após os trabalhos periciais da Polícia Científica e Polícia Civil no local.