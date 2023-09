Engavetamento mata ao menos sete pessoas na BR-277, região de Ponta Grossa

Sete pessoas morreram em violento acidente envolvendo dezenas de veículos na rodovia BR-277, em São Luiz do Purunã, região Metropolitana de Curitiba. O acidente causou um engavetamento com diversos veículos, incluindo caminhões e ônibus. A pista sentido Ponta Grossa ficou completamente interditada.

O acidente ocorreu na tarde deste sábado. Ainda não há confirmação de quantos veículos foram atingidos, mas pelo menos dois caminhões pegaram fogo no acidente. Carros foram esmagados.

Segundo testemunhas, chovia no momento da batida. Equipes do Corpo de Bombeiros e do Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná (DER-PR) tiveram dificuldades em chegar até o local do engavetamento, que interditou totalmente a pista.

Por isso, a pista sentido Curitiba flui apenas em uma faixa. A outra está destinada para o deslocamento relacionado especificamente ao acidente.

Com informações: CBN