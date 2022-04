Jovem do Tiro de Guerra fica ferido em acidente

Em mais um acidente de trânsito registrado na área central de Campo Mourão, um jovem do Tiro de Guerra ficou ferido. Ele trafegava de bicicleta pela avenida Comendador Norberto Marcondes, sentido a Asa Leste e acabou atropelado por um Fiat Uno, no cruzamento com a rua São José.

O acidente ocorreu na manhã desta sexta-feira. O condutor do Uno subia a rua São José sentido ao centro da cidade e avançou a preferencial, atingindo o ciclista.

O rapaz não teve ferimentos graves, mas precisou ser encaminhado ao Hospital Pronto Socorro pelo Samu. O condutor do automóvel não se feriu.