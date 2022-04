PM cumpre dois mandados de prisão e apreende 30 kg de drogas em CM

Mobilizada com cerca de doze homens, a Polícia Militar cumpriu dois mandados de prisão na manhã desta sexta-feira, em Campo Mourão. Em um dos endereços, no jardim Maria Barleta, o traficante foi detido com cerca de 30 quilos de drogas, incluindo maconha, cocaína e haxixe.

A droga, dividida em tabletes, estava em uma mala. O que chamou a atenção dos policias é que na mala havia também um pé de maconha, sugerindo que a planta servia de amostra para os interessados no entorpecente.

No segundo endereço, também na região do Lar Paraná, os policiais cumpriram mais um mandado de prisão, mas nada de ilícito foi constatado no local.

No endereço onde foram encontradas as drogas, os policiais apreenderam ainda duas balanças de precisão e um rádio comunicador, usado para monitorar a circulação da Polícia Militar. Os dois homens e todo o material apreendido foram encaminhados para a delegacia de Polícia Civil.