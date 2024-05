Jovem de Engenheiro Beltrão morre em acidente de moto

Um trágico acidente de motocicleta causou a morte precoce do jovem de iniciais de J.A.P.S., 19 anos, morador no distrito de Figueira do Oeste, em Engenheiro Beltrão. O acidente ocorreu por volta das 17h desta terça-feira, 30, na rodovia PR-558, entre Terra Boa e o distrito de Malu.

Segundo as informações, o rapaz perdeu o controle da direção em uma curva da rodovia e caiu da moto. Ele não resistiu aos ferimentos morrendo no local.

O Samu foi acionado, mas já encontrou o motociclista sem vida. O jovem trabalhava no frigorífico GTFoods de Terra Boa e estaria retornando para casa, em Figueira do Oeste, quando ocorreu o acidente fatal. O corpo foi encaminhado ao IML de Campo Mourão para autopsia.

Com informações e foto: Jornal Enfoque Regional