Jovem de 22 anos morre em acidente na rodovia PR 558

O jovem Rodrigo Felipe da Silva Santos, 22 anos, morreu vítima de um violento acidente ocorrido na manhã deste sábado, na rodovia PR 558, entre Campo Mourão e Araruna. O acidente ocorreu por volta das 06h15.

Felipe dirigia um GM Corsa Wind, placas de Cianorte, quando acabou perdendo o controle da direção e capotando várias vezes fora da pista. Ao sair da pista, o veículo atravessou uma cerca e foi parar no meio de uma pastagem de gado, em uma fazenda.

Devido a gravidade do acidente, a vítima morreu instantaneamente. A equipe do Samu chegou a se deslocar ao local, mas apenas para constatar o óbito.

O corpo foi encaminhado ao IML de Campo Mourão. A Polícia Rodoviária Estadual também esteve no local para apurar as circunstâncias do acidente.