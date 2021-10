Campo Mourão e Goioerê decidem o Basquetebol dos JAP´s neste domingo

A modalidade de basquetebol masculino será decidida neste domingo pelos Jogos Abertos do Paraná (JAP´s), entre Campo Mourão e Goioerê.

As semifinais ocorreram neste sábado, no ginásio da Vila Urupês, onde no primeiro confronto, a equipe de Goioerê venceu Boa Esperança, pelo placar de 94 a 59. Na sequência, o time mourãoense atropelou Mamborê, vencendo por 78 a 23.

A partida acabou no terceiro período, quando o time de Mamborê forçou várias expulsões e ficou com apenas um atleta em quadra, obrigando o árbitro a encerrar o confronto.

Com isso, Campo Mourão e Goioerê decidem neste domingo a partir das 10h45. Na preliminar, às 9h, Boa Esperança e Mamborê jogam pelo terceiro lugar.