Homem é detido após desacatar e agredir policiais em bar

Um homem de 37 anos foi preso por volta das 21h de ontem, na Vila Cândida, em Campo Mourão após tentar agredir policiais que chegaram para atender uma ocorrência. O fato ocorreu após uma equipe da ROTAM ser acionada de que um homem estaria em um bar exibindo um revólver e ameaçando matar uma pessoa.

De acordo com a denúncia, o suspeito era de pele clara e usava casaco preto e calça jeans. No local, os policiais realizaram abordagem e buscas pessoais, mas nenhum ilícito foi encontrado.

Durante a vistoria, um homem de 37 anos passou a desacatar os policiais com palavras de baixo calão e partiu para agressões físicas, desferindo socos e empurrões contra a equipe.

Diante da situação, foi necessário o uso diferenciado da força, com técnicas de imobilização e spray de pimenta, para conter o indivíduo. Após ser algemado, ele foi encaminhado à 16ª Subdivisão Policial (SDP) para os procedimentos legais cabíveis.