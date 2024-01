Jovem de 18 anos fica gravemente ferido em acidente com motocicleta

Um jovem, de 18 anos, ficou gravemente ferido após bater a moto XRE 300cc que conduzia em um veículo Peugeot 208. O acidente ocorreu no final da tarde dessa segunda-feira, 22, na avenida José Wierzchon, esquina com a rua Souza Naves, no jardim Albuquerque.

O motorista do automóvel, conforme as informações colhidas no local, seguia pela avenida. Já o motociclista transitava pela rua Souza Naves e não parou no cruzamento, batendo violentamente na lateral do automóvel.

Com o impacto, ele teria sido projetado por cima do carro e caído no asfalto. O rapaz sofreu fratura no fêmur esquerdo e diversas escoriações pelo corpo. Ele foi socorrido pelas equipes do Siate e Samu, sendo encaminhado em estado grave a uma unidade hospitalar.

A Polícia Militar também esteve no local para confeccionar o boletim de acidente e apurar as circunstâncias da colisão. O automóvel também teve danos de grade monta, mas o motorista não se feriu.