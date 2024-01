Polícia Militar recupera cinco veículos em uma semana, em CM e região

Na última semana, a Policia Militar realizou a recuperação de cinco veículos, em Campo Mourão e região. As ações aconteceram nas cidades de Janiópolis (14/01), onde a equipe recuperou uma motocicleta que havia sido furtada em 2015.

No dia seguinte, em Roncador, a PM foi acionada por populares relatando que havia um veículo incendiado na lateral da rodovia. No local, os policiais consultaram a placa e verificaram que o mesmo havia sido furtado em 13 de janeiro, na cidade de Iretama.

Em Campo Mourão, a primeira situação ocorreu no dia 16, quando a Central de Operações recebeu denúncia de um veículo abandonado. Em consulta constatou-se que o referido automóvel havia sido furtado no dia 14 de janeiro.

Também foi recuperado um veículo VW/Gol que havia sido furtado em Campo Mourão. Já o terceiro caso ocorreu no dia 19, quando a Central de Operações recebeu uma denúncia de um veículo estacionado atrapalhado o trânsito.

Ao checar a placa, verificou-se que o referido veículo, um GM/Corsa havia sido furtado no dia 17 de janeiro. Em todas as situações os veículos foram encaminhados para as providências de Polícia Judiciária.

O comando do 11º Batalhão da Polícia Militar destacou a importância da comunidade, cujas informações de denúncias foram fundamentais para a restituição dos bens aos proprietários. “A participação ativa da comunidade, por meio dos canais de atendimento, 190, APP 190 ou o disque denúncia-181, fortalece o elo entre as autoridades e os cidadãos na busca por uma sociedade mais segura”, destaca o comando do quartel.