Jovem capota veículo e fica gravemente ferido

Um rapaz de 20 anos fiou gravemente ferido após capotar o veículo GM/Corsa que dirigia pela rodovia PR 158, entre Campo Mourão e Peabiru. O acidente ocorreu por volta das 04h45 deste domingo.

O condutor do veículo, de iniciais F.B.F., 20 anos, não estaria usando o cinto de segurança e foi ejetado para fora do automóvel. Segundo a informações, ele seguia sentido Campo Mourão a Peabiru e estaria em alta velocidade, quando acabou perdendo o controle da direção.

O veículo saiu da pista, capotou por diversas vezes e só parou a cerca de 40 metros da rodovia, caindo em um barranco de cerca de 15 metros. Um grupo de pessoas que voltava a pé do carnaval de Peabiru pediram apoio a motorista que passam pela rodovia e o Samu foi acionado.

O rapaz foi socorrido e encaminhado ao hospital em estado grave. Equipes do Siate e da Polícia Rodoviária Estadual também estiveram no local para dar apoio.

Uma das pessoas que voltava a pé do carnaval de Peabiru e que foi fundamental para que o jovem recebesse socorro rápido, foi João Gabriel Onório Loures. Morador no jardim Cidade Nova, em Campo Mourão, ele ouviu o barulho no momento em que o veículo saiu da pista.

“Percebi que alguma coisa havia ocorrido, atravessei a pista e ao iluminar com o celular vi o carro lá embaixo. Tentei parar alguns veículos, mas ninguém atendia com medo de assalto, até que um nos deu apoio. Chamamos o Samu e graças a Deus ele recebeu atendimento. No local em que ele parou, se a gente não tivesse visto dificilmente ele seria encontrado durante a noite”, disse Onório.