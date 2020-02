Tiros em bar deixa dois feridos na Vila Guarujá

Dois homens foram feridos a tiros em um bar, na Vila Guarujá, em Campo Mourão. O crime ocorreu por volta das 20h deste sábado, na Rua 1.

Segundo as informações, o bar era frequentado por vários homens, que bebiam no local, quando alguns rapazes em um Vectra modelo antigo pararam em frente e começaram a atirar.

Os disparos atingiram dois homens, um deles na mão e o outro em um dos braços. Os atiradores fugiram e a equipe do Samu foi acionada para fazer o atendimento. No entanto, apenas o rapaz baleado no braço, de 35 anos, permaneceu no local e foi encaminhado ao Pronto Socorro.

O outro ferido não foi localizado. A Polícia Militar fez diligências, mas não localizou os suspeitos.