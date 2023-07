Jovem capota veículo e fica ferido

Um veículo GM/Corsa capotou na noite dessa sexta-feira, 30, após o motorista de 18 anos perder o controle da direção. O acidente ocorreu na rua Edmundo Mercer, em frente ao prédio onde funcionava o albergue de Campo Mourão.

O motorista estava acompanhado de outro rapaz e descia a via quando acabou capotando. O veículo derrubou a tela de proteção e parou com as rodas para cima, no pátio do antigo albergue.

Equipes de socorro foram acionadas e prestaram atendimento às vítimas, mas ambas tiveram apenas ferimentos leves. O veículo teve danos de grande monta.