PM prende três pessoas com frangos e produtos furtados de granja

Dois homens e uma mulher foram presos por volta das 23h dessa sexta-feira, 30, acusados de furto em uma granja, localizada nas proximidades da rodovia BR 272, entre Campo Mourão e Farol.

A Polícia Militar foi acionada pelo gerente da propriedade, que flagrou a ação dos criminosos. Uma equipe se deslocou rapidamente ao local e abordou um homem e uma mulher em um veículo Ford Fiesta. No carro estava também uma criança de 13 anos.

No veículo foram localizados 39 frangos e dois sacos de ração, com cerca de 50kg para aves. O gerente da granja confirmou que os frangos e a ração eram da propriedade. Um dos ocupantes do veículo negou o furto, dizendo que havia ganhado os frangos e a ração de sua irmã, que seria funcionária da granja.

A versão foi contestada pelo gerente e os dois receberam voz de prisão, sendo encaminhados para a 16ª Subdivisão Policial de Campo Mourão. Na delegacia, os detidos informaram que havia um segundo veículo VW/Voyage que teria se deslocado para o distrito de São Vicente (Araruna).

Uma equipe deslocou-se até o distrito e localizou o veículo. Um homem foi detido e, no automóvel, foram encontrados dois sacos de ração. Na residência do suspeito os policiais apreenderam cerca de 20 sacos de ração pesando aproximadamente 1 uma tonelada do produto.

Ele também foi encaminhado para a delegacia de Campo Mourão. Além dos dois veículos, de 39 frangos e de mais de uma tonelada de ração, os policiais apreenderam cinco frascos de veneno de 1kg; três comedouros para frangos; três rolos de papel craft de aproximadamente 100 metros cada, e um rolo de tela plástica de aproximadamente 20 metros.