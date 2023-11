Irmãs ficam feridas em acidente com moto no centro de Campo Mourão

Duas irmãs ficaram feridas em um acidente envolvendo a motocicleta em que elas estavam, na área central de Campo Mourão. A condutora de 29 anos estava acompanhada da irmã de 15.

Elas transitavam com uma motocicleta Shineray Jet 125cc, pela avenida Afonso Botelho, quando o guidão teria travado. Com isso a moto acabou batendo em um veículo Jeep Compass que estava estacionado, entre as ruas Mato Grosso e Santa Catarina.

Na queda, as duas sofreram escoriações pelo corpo e foram socorridas pelo Samu que as encaminhou a uma unidade hospitalar. A Polícia Militar também esteve no local para registrar as circunstâncias do acidente.