Carreta bitrem com 57 toneladas de milho tomba na PR-239, em Campina da Lagoa

Um acidente envolvendo uma carreta bitrem carregada com cerca de 57 toneladas de milho, acabou tombando na rodovia PR-239, no trecho que liga Campina da Lagoa com a rodovia BR-369.

O motorista perdeu o controle da direção em uma curva e a carreta tombou fora da pista, a cerca de 1 quilômetro da ponte do Rio Herveira. Apesar da gravidade do acidente o motorista saiu ileso.

A carreta, com placas de São José (RS), saiu carregada de Campina da Lagoa, com destino ao município de Ijuí, no Rio Grande do Sul onde faria a entrega.

Uma equipe da Secretaria de Saúde de Campina da Lagoa chegou rápido ao local para atender o motorista, mas o encontraram sem ferimentos. Como a carreta foi parar fora da pista, o trânsito não precisou ser interrompido.

