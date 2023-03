Irmãos brigam por videogame e um acaba ferido na cabeça

Um videogame foi o estopim de uma briga entre dois irmãos no jardim Modelo, em Campo Mourão. Em meio a uma discussão por causa do aparelho, um adolescente de 15 anos usou um remo para atingir a cabeça do irmão mais velho, de 19 anos.

A ocorrência foi registrada na noite desta quarta-feira, 1º, na rua José Roberto Rodrigues. O rapaz de 19 anos sofreu um sério hematoma na cabeça e foi atendido pelo Siate.

Inicialmente ele recusou o atendimento, mas foi convencido pelos socorristas a ser levado ao hospital. A mãe dele o acompanhou até o hospital. A Polícia Militar foi ao local, mas o adolescente causador da agressão já havia saído.