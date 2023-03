“A Noite é Delas” vai marcar o Dia Internacional da Mulher

Para comemorar o Dia Internacional da Mulher, a Associação Comercial e Industrial de Campo Mourão (Acicam) e a Coordenadoria das Associações Comerciais e Empresariais da Região Centro Ocidental do Paraná (Cacercopar) promovem o Encontro Empresarial “A Noite é Delas”. Será no dia 8 de março, a partir das 19 horas, nos salões do Telhado de Paris.

A programação inclui bate papo com uma médica especializada em psicologia e saúde feminina, apresentações artísticas e palestra com Vanielli Silveira, que é Líder Coach da empresa Hot Flowers e terapeuta especializada em sexualidade humana. Já a parte gastronômica da programação – com buffet – estará a cargo do Telhado de Paris. As participantes também terão à disposição serviço de barman com drinks. Amanda Ferreira apresentará coreografias de imersão na sensualidade através do Chair Dance.

As vagas são limitadas e as interessadas em participar podem obter mais informações ou adquirir convites na Acicam. As empresas Hot Flowers, Apimentada e Telhados de Paris apoiam a promoção. Os convites (R$ 65,00) já estão à venda e podem ser adquiridos na Acicam.