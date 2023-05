Idoso perde controle da direção e capota veículo em estrada rural

Após perder o controle de um Renault Sandero no final da tarde deste sábado, o motorista de 69 anos acabou capotando o automóvel. No veículo viajava também um outro idoso, de 69 anos. Ele ficou ferido e foi atendido pelas equipes do Siate e Samu.

O acidente ocorreu em uma estrada rural, conhecida com “Estrada Velha” para Roncador. O veículo foi parar fora da estrada ficando com os pneus para cima.

Com a chegada dos socorristas, o passageiro foi atendido com alguns ferimentos e encaminhado ao hospital. O motorista foi avaliado pelas equipes de resgate, mas não precisou ser hospitalizado. Os dois idosos haviam participado de uma confraternização próximo ao local.

Fotos: Comunicação BMPR