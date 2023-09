Idoso morto em acidente na PR-158 é identificado como morador do jardim Aeroporto

Foi identificado no início dessa semana, o idoso morto em um trágico acidente de trânsito na rodovia PR-158, entre Campo Mourão e Peabiru, na noite de domingo, 24. Trata-se de Augusto Miranda Penteado, 70 anos, que morava do jardim Aeroporto, em Campo Mourão.

Miranda pedalava uma bicicleta pela contramão, quando foi atropelado por um veículo VW/Jetta, com placas de Engenheiro Beltrão. No automóvel, que acabou capotando após o acidente, estava um casal de 32 anos, acompanhado da filha de 11. Eles sofreram ferimentos generalizados e foram atendidos por equipes do Samu e Corpo de Bombeiros.

O impacto foi tão forte que o corpo da vítima foi separado em várias partes ficando órgãos espalhados no local. Os feridos foram encaminhados a hospitais de Campo Mourão.