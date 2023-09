Veículo com problema mecânico é abandonado após tentativa de furto

A Polícia Militar localizou um veículo Fiat Uno Mille Fire, abandonado na rua Aristóteles Xavier do Rego, no jardim Alvorada, após o mesmo ter sido abandonado durante uma tentativa de furto. O automóvel foi deixado no local porque apresentava problemas mecânicos.

Assim que os policiais encontraram o carro com a porta aberta, perceberam o porta-luvas aberto, e vários papéis espalhados.

Em consulta no sistema da Secretaria de Segurança Pública, a equipe constatou que não havia alerta de furto/roubo e que o veículo estava em nome de uma mulher de 26.

Dentro do automóvel havia uma conta de água, a qual constava um endereço em nome da proprietária. A equipe fez contato ela, e sua casa ficava a poucos metros do local. A vítima relatou que havia deixado o veículo estacionado, devido a estar com problemas mecânicos, e que possivelmente alguém tenha tentado furtá-lo, o empurrando até o meio da via.