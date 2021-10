Idoso fica ferido em acidente de moto

Um homem de 70 anos sofreu ferimentos ao envolver-se em um acidente com a moto que pilotava na manhã desta sexta-feira. O acidente ocorreu na rua Guarani, esquina com a rua Tarumã, por volta das 08h50, na região do Lar Paraná, em Campo Mourão.

Segundo as informações, o idoso trafegava pela rua Guarani, quando um veículo VW/Gol, que transitava pela rua Tarumã acabou invadindo a preferencial.

Com o impacto, o idoso foi lançado no asfalto e bateu a cabeça, sofrendo algumas lesões. O Samu foi acionado e pessoas que presenciaram o acidente deram apoio até a chegada dos socorristas. A vítima foi encaminhada ao hospital Pronto Socorro. Com o impacto, a moto ficou prensada embaixo do para-choque do carro.