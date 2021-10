Caminhoneta é furtada em Engenheiro Beltrão

Uma caminhoneta GM;S10 foi furtada na noite desta quinta-feira, na área central da cidade de Engenheiro Beltrão.O veículo, de cor bordo, com placas ABY 2941, estava estacionado na Rua D. Pedro ll, em frente a residência do seu proprietário, quando acabou sendo levada.

Ao perceber o sumiço do veículo, a vítima acionou a Polícia Militar e familiares utilizaram as redes sociais para pedir ajuda para localiza-lá. Qualquer informação sobre o paradeiro do veículo, pode feita por meio dos telefones:( 44) 99978- 30 11 ou no 190.

Fonte: Enfoque Regional