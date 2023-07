Idoso fica ferido ao ser atropelado na avenida John Kennedy

Um idoso de 67 anos foi atropelado por um veículo Gol no final da tarde deste sábado, na avenida John Kennedy, no conjunto Cohapar, saída para Farol. Com ferimentos na cabeça, ele foi atendido pelas equipes do Siate e Samu e encaminhado ao hospital Pronto Socorro.

Segundo as informações, o idoso estava atrás de um carro quando teria entrado repentinamente na via para fazer a travessia. O motorista do Gol disse que não teve como evitar a colisão.

O idoso bateu a cabeça no para-brisas e foi atendido por equipes do Samu e Corpo de Bombeiros. Apesar do forte impacto na cabeça, o homem foi atendido consciente.