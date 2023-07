“Instagram para Negócios” no Senac de Campo Mourão

No período de 22 de agosto a 12 de setembro, o Senac de Campo Mourão vai ministrar o curso gratuito “Instagram para Negócios”. O treinamento presencial, ofertado através do Programa Senac de Gratuidade (PSG), terá duração total de 20 horas, com aulas nas terças e quartas-feiras, das 19h30min às 22h30min.

As vagas são limitadas e o curso é resultado de parceria que envolve a Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Paraná, Sistema Fecomércio Sesc Senac e o Sindicato Empresarial do Comércio Varejista de Campo Mourão e Região (Sindiempresarial).

O objetivo é subsidiar os participantes para o uso da mídia social Instagram como ferramenta para os negócios. Do conteúdo do curso fazem parte abordagens sobre negócios com mídias sociais: conceito e aplicações, contextualização do Instagram, criação de perfil no Instagram: pessoal e comercial, identidade visual do perfil; Feed, stories, destaques e ICTV, postagens: objetivos e formatos de publicação, recursos do Instagram para engajamento e comunicação com o cliente, acompanhamento da popularidade do perfil, segurança da informação e legislação.

Dois pré-requisitos devem ser preenchidos pelos interessados em participar do curso: idade mínima – 14 anos; escolaridade mínima – Ensino Fundamental completo. Mais informações os interessados podem obter pelo telefone (44) 3525 1437.